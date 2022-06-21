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Mersin'de park ve bahçelerde yenileme çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de park ve bahçelerde yenileme çalışması yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı park ve bahçelerde yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bazı park ve bahçelerde yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çamlıbel Mahallesi Işıklar Parkı'nda mevsimlik çiçek dikimi ve budama çalışması yaptı.

Ekipler, ilçedeki farklı park ve bahçelerdeki çalışmasını sürdürüyor.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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