Mersin'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Mersin'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
MERSİN'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Anamur ilçesi Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sinanoğlu İş Hanı'na ait otoparka park edilen otomobilin motor kısmında, öğle saatlerinde dumanlar yükseldi. Otomobil bir anda alev alınca itfaiyeye haber verildi. İhbarla adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saatte yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel