Mersin'de park halindeki motosiklet yandı Güncel Haberler Mersin'de park halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Mersin'de park halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Erdemli ilçesi Hastane Caddesi'nde, park halindeki motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredeki esnaf alevlere müdahale etti. İtfaiye ekibinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikletin yakında bulunan bir araçta da hasar oluştu. Polis yanan motosikletin plakasını tespit edip sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Motosiklet İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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