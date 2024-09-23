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Mersin'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Mersin'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil, park halindeki üç araca çarparak iki kişiyi yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan E'nin kullandığı 33 ALM 171 plakalı otomobil, Alata Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda sıra bekleyen kişilere ait otomobil, kamyonet ve panelvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ramazan E. ve yanındaki Hidayet A, sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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