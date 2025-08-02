Mersin'de Panelvana Çarpan Otomobilde İki Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki panelvana çarpan otomobildeki 17 yaşındaki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki panelvana çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Cadddesi'nde K.Ç'nin (17) kullandığı 33 LR 244 plakalı otomobil, park halindeki 33 CEN 60 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki B.D. (17), sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel