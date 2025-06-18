Mersin'de Panelvan Motosiklete Çarptı: Bir Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
D.B. idaresindeki bir kargo firmasına ait 33 ANK 090 plakalı panelvan, T.Ş'nin kullandığı 33 ATZ 788 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel