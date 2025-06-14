Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın Çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan pamuk deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve alevlerin diğer depolara sıçramaması için önlemler alıyor.
MERSİN'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı.
Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel