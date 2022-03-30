Mersin'de özel öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan özel erkek öğrenci yurdunda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki 5 katlı yurdun 3. katındaki yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurt görevlilerinin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.