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Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Kürek Sörfü Etkinliği Düzenlendi
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Mersin'de Akdeniz SUP tarafından düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli 50 çocuk denizde kürek sörfü yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Organizasyonda çocukların spora olan ilgisi artırılmaya çalışıldı.

Mersin'de Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübünce (Akdeniz SUP) düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar, denizde kürek sörfü (SUP) yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe özel eğitim gören 50 çocuk katıldı.

Çocuklar, bilgilendirmenin ardından Akdeniz SUP üyeleri ve gönüllülerin yardımıyla kürek sörfleriyle denize açıldı.

Akdeniz SUP Kulübü Başkanı Fuat Aracı, gazetecilere, çocukları kürek sörfüyle tanıştırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Katılımcıların bu sporu sevdiğini dile getiren Aracı, "Amacımız dezavantajlı çocukların spora ve sosyal hayata biraz daha ulaşmasını sağlamak. Çocuklar içerisinde denizden çıkmak istemeyen oldu. Onları tekrar davet edeceğiz. Akdeniz SUP olarak elimizden gelen desteği yapıp, bize istedikleri zaman ulaşmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Fatmanur Uçan da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.???????

Etkinliğe çocuğuyla katılan Ayşe Kaya da eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuğum birkaç gündür heyecanla bekliyordu. İlk defa böyle etkinliğe katıldı, çok mutlu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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