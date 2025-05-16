Mersin'de Özel Bireyler İçin Temsili Askerlik Heyecanı

Mersin'de Özel Bireyler İçin Temsili Askerlik Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 'Temsili Askerlik' programı kapsamında özel bireyler, aileleriyle birlikte asker olmanın heyecanını yaşadı. Jandarma tarafından karşılanan adaylar, hazırlıkların ardından yemin ederek bir günlüğüne askerlik görevini yerine getirdi.

Mersin'de özel bireyler asker olma heyecanı yaşadı

MERSİN - Mersin'de 'Temsili Askerlik' uygulaması kapsamında özel gençler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.

Aileleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen özel bireyler, jandarma personeli tarafından karşılandı. Önce kayıt kabul işlemleri yapılan asker adayları, daha sonra saç tıraşı olup, görevli personel eşliğinde üniformalarını giyerek asker olmanın ilk adımını attı. Adaylar, yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan özel bireyler, 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin ederek bir günlüğüne asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşadı. Törenin ardından özel gençlere temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Aileler duygu dolu anlar yaşarken, evlatlarının bu özel gününde yanlarında olmanın mutluluğunu paylaştı. Etkinliğe katılan aileler, görevli tüm personele teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı

Tarihi görüşme sona erdi! 3 yıl sonra ilk kez aynı masada buluştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Çilingirle açılan dairede dehşet! Buzdolabı ve dondurucudan parçalanmış ceset çıktı

Çilingirle açılan dairede dehşet! Parçalara ayırıp dondurucuya koymuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor

55 bin mahkuma örtülü af mı geliyor? Bakan Tunç'tan açıklama var
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı

Ev hapsindeki İsmail Saymaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.