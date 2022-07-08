Oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı Mezitli ilçesinde oyun oynarken apartmanın sürgülü demir kapısına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mezitli ilçesinde oyun oynarken apartmanın sürgülü demir kapısına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Mahallesi'nde apartmanlarının önünde oyun oynayan Suriye uyruklu Süleyman Alsabah (6), henüz belirlenemeyen nedenle bina girişindeki sürgülü demir kapıya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, Alsabah'ı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Alsabah'ı bulunduğu yerden çıkardı. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Güncel Haberler

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