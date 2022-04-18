Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı

AA - Serkan Avci - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı

Mersin'de, otoyol kenarındaki boru ve telleri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, otoyol kenarındaki boru ve telleri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi sınırlarında kalan otoyol kenarındaki galvanizli boru ve fens tellerin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anında bölgede bulunan aracın plakasını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Araçtaki aramada, otoyoldan söküldüğü belirlenen borular ve fens telleri ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

TEM Otoyolu, Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title