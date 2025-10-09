Haberler

Mersin'de Otoyolda Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda gişelerin beton bariyerine çarpan otomobildeki 73 yaşındaki Mehmet ve 72 yaşındaki Hürü Rayhan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda gişelerin beton bariyerlerine çarpan otomobildeki Mehmet (73) ve Hürü Rayhan (72) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde meydana geldi. Mehmet Rayhan yönetimindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Mehmet ve Hürü Rayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
