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Mersin'de Otoyol Jandarma Komutanlığı Göreve Başladı

Mersin'de Otoyol Jandarma Komutanlığı Göreve Başladı
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Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı, otoyolda görev yapacak ekip ve araçların tanıtıldığı bir törenle görevine başladı. 147 kilometrelik bir kesimde 160 personel ve 29 araçla hizmet verecek.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri göreve başladı.

Komutanlıkta düzenlenen törende otoyolda görev yapacak ekip ve araçlar tanıtıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'un katıldığı programda, İl Müftü Aydın Yığman dua okudu.

Törende 81 kilometresi Mersin-Adana, 66 kilometresi Tarsus-Pozantı arası olmak üzere otoyolun 147 kilometrelik kesimi Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildi.

Komutanlık, belirlenen güzergahta 160 personel ve 29 araçla görev alacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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