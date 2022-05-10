Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Mersin'in Akdeniz içesinde, otoparkta çıkan yangında 3 otomobilde hasar oluştu.

Şevket Sümer Mahallesi'ndeki işletmenin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangında, otoparktaki 3 otomobilde hasar meydana geldi.