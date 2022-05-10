Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'in Akdeniz içesinde, otoparkta çıkan yangında 3 otomobilde hasar oluştu.
Mersin'in Akdeniz içesinde, otoparkta çıkan yangında 3 otomobilde hasar oluştu.
Şevket Sümer Mahallesi'ndeki işletmenin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangında, otoparktaki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
AA / Sezgin Pancar - Güncel