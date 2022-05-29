Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K.'ın kullandığı 33 AIA 070 plakalı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı'nda İ.U. idaresindeki 33 AHD 643 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve S.G.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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