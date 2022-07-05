Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
1'i sürücü 2 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel