Otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AIF 424 plakalı otomobil, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. 1'i sürücü 2 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Güncel Haberler

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