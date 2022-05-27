Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü - Haberler

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Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Böz idaresindeki 33 BEE 35 plakalı otomobil ile 33 AEA 171 plakalı kamyon, Tarsus-Pozantı kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobildeki Mehmet Duran Dönmez yaşamını yitirdi, sürücü ile Zübeyde Dönmez yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dönmez'in cenazesi morga götürüldü.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Otomobil, Tarsus, Mersin, Özbek, Güncel, Haberler

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