Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü - Haberler

Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü
AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hasan Böz idaresindeki 33 BEE 35 plakalı otomobil ile 33 AEA 171 plakalı kamyon, Tarsus-Pozantı kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobildeki Mehmet Duran Dönmez yaşamını yitirdi, sürücü ile Zübeyde Dönmez yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dönmez'in cenazesi morga götürüldü.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel