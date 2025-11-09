Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Çubukkoyağı Mahallesi Şehit Cemal Türedi Caddesi'nde H.A.Ş. yönetimindeki 33 KL 023 plakalı otomobil ile E.G'nin kullandığı 33 KLY 29 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü E.G. ile arkasındaki M.S.T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel