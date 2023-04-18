Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.T'nin kullandığı motosiklet, D-400 kara yolunda T.A. idaresindeki 48 AJZ 782 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel