Otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında - Haberler

Otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında Mersin'in Akdeniz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekibi, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor. AA / Aleyna Coşkun - Güncel Güncel Haberler

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