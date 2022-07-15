Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Celal K. yönetimindeki 01 AGG 33 plakalı otomobil, Silifke- Mersin yolunda önce Sabri İ. idaresindeki 38 JK 396 plakalı araca, ardından plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mersin-Silifke kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.??????? AA / Murat Pancar - Güncel Mersin Güncel Haberler

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