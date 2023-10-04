Mersin'de Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Toroslar ilçesinde, A.Ö. idaresindeki otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
A.Ö. idaresindeki 33 AT 736 plakalı otomobil, Çukurova Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçen M.K'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel