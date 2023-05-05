Mersin'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunda karşıya geçmekte olan koyun sürüsüne henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürüdeki 20 koyun telef oldu.

Telef olan koyunlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.