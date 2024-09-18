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Mersin'de Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Mersin'de Otomobile Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan kardeşi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı.

Ahmet Öncel idaresindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücünün yanındaki kardeşi Talat Öncel ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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