Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı - Haberler

Mersin'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklettin sürücüsü yaralandı Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkisi'nde, önünde seyreden otomobile çarpamamak için ani manevra yapan 33 AET 161 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ambulansa hastaneye kaldırıldı. AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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