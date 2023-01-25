MERSİN'DE OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 39 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

MERSİN'de, silah kaçakçılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Kentte silah ticareti yapanlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 3 kişinin, kiraladıkları otomobil ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik bilgi eden ekipler, plakası saptanan aracı takibe aldı. Dron destekli takibin ardından otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 39 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca susturucusu,1 çelik yelek, 2 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda fişek bulundu. Ayrıca 120 uyuşturucu hap, 10,7 gram kokain ve 20 bin TL ele geçirildi. Otomobildeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.