Mersin'de Otomobilde 30 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi

Mersin ve Adana illerinde organize olarak kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli, Mersin'de yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Araçlarında yapılan aramada 30 kaçak tabanca ele geçirildi.

Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada 30 kaçak tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kaçak silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik başlattığı çalışma sonucunda, Mersin ve Adana illerinde organize olarak kaçak silah ticareti yapan 3 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahısları takibe alan ekipler, Adana'dan Mersin'e kaçak silah sevkiyatı yapıldığı esnada düzenlediği operasyon ile şüphelileri suçüstü gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise 30 kaçak silah ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN