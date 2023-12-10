Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de bir otomobil birden alev aldı. Balkonda bulunan bir kişi kova ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MERSİN'de alev alan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilen N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, birden alev aldı. Bu sırada binanın 3'üncü kat balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title