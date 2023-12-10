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Mersin'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

10 Aralık 2023 17:59 Son Güncelleme: 18:01 Abone Ol

Mersin'de bir otomobil birden alev aldı. Balkonda bulunan bir kişi kova ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.