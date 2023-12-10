Mersin'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Mersin'de bir otomobil birden alev aldı. Balkonda bulunan bir kişi kova ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
MERSİN'de alev alan otomobile, balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilen N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, birden alev aldı. Bu sırada binanın 3'üncü kat balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)