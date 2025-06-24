Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.R.K yönetimindeki 06 EY 1973 plakalı otomobil Çubukkoyağı Mahallesi'nde A.S'nin kullandığı 33 ASD 012 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasında bulunan F.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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