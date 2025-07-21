Mersin'de Otomobil Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı

Mersin'de Otomobil Uçuruma Devrildi: 5 Yaralı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ş'nin kullandığı 33 DY 060 plakalı otomobil, Aslanlı ve Hüsametli mahalleleri arasındaki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, yolun yaklaşık 20 metre altındaki uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar A.Ş, F.Y, S.A, E.A. ve E.E.Y. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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