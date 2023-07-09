Mersin'de Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ACC 802 plakalı otomobil, Karaduvar Mahallesi'nde sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçtaki Bayram A'nın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarılan Ayhan Mert K. ve Mert Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel