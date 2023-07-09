Mersin'de Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.