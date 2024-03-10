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Mersin'de Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Bağırsakçı'nın kullandığı 06 DHH 334 plakalı otomobil, Akdeniz Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine götürdü.

İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Bağırsakçı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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