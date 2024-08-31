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Mersin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

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Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mehmet Taş yönetimindeki 33 L 2955 plakalı otomobil, Kaş Yaylası Suolmaz mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Taş ile otomobildeki Hafide Taş ve Kayra Soydan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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