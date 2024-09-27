Mersin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. yönetimindeki 16 GG 997 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.N. idaresindeki 33 ZH 548 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ö.N. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.