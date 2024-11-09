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Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Mut ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil, Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkisinde henüz plakası öğrenilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Yaren'in hayatını kaybettiği, Özkurt'un yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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