Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilden biri köprüde asılı kaldı, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görevlendirildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaza yapan iki otomobilden biri, altından su kanalı geçen köprüde asılı kaldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri, altından kanal geçen köprü üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 6 yaralı, ekipler ve çevredekiler tarafından çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
