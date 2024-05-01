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Mersin'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil kaldırıma çarparak devrildi ve kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 2 yaya, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Sedef, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar Mersin Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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