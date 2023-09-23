Mersin'de otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp kayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Tömük-Hacıalanı Yolu üzerinde Karahıdırlı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T. yönetimindeki 33 AKZ 018 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp kayaya çarptı. Kazada sürücü Mustafa T. ile eşi Emine T. yaralandı. Kazayı fark eden orman işçileri yaralılara önce ilk yardımda bulundu ardından da 112 ekiplerine haber verdi.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında kırık ve kesikler oluşan sürücü ve eşinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - MERSİN