Mersin'de Otomobil Kaza Sonucu İkiye Ayrıldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma ve bilgilendirme levhasının direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Aynı gece başka bir kaza daha meydana geldi.

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından bilgilendirme levhasının direğine çarpan otomobil kağıt gibi yırtılarak ortadan ikiye ayrılırken, ağır yaralanan sürücü hastanede öldü.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Abdulkerim Kaya yönetimindeki 34 HJS 511 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjdeki bilgilendirme levhasının direğine çarptı. Kazada, adeta kağıt gibi yırtılarak ortadan ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan yine gece saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, seyir halindeyken orta refüje çarpıp ters döndü. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası ters dönen araç, çevredeki vatandaşların yardımı ile düzeltildi. - MERSİN