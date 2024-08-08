Mersin'de Otomobil ile Pikap Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CFZ 79 plakalı otomobil ile 33 AHF 119 plakalı pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap Erdemli Ulu Cami'nin avlu duvarını da yıktı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pikapta sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.