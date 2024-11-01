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Mersin'de Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: Bir Yaralı

Mersin'de Otomobil ile Motosikletin Çarpışması: Bir Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ü.Y. idaresindeki 33 AOL 148 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 33 ZK 869 plakalı motosiklet D400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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