Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 33 YC 527 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi'nde D.A'nın kullandığı 33 AUP 985 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletteki sürücü ile yolcu konumundaki S.Z. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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