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Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

L.Ç. idaresindeki 06 AN 8414 plakalı otomobil ile E.U. yönetimindeki 33 ALU 353 plakalı motosiklet Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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