Mersin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda, C.Y'nin kullandığı 34 HOT 192 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel