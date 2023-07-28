Mersin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.