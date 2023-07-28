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Mersin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı 33 VCJ 08 plakalı otomobil, Erdemli-Ayrancı kara yolunun Kösereli mevkisinde S.A. idaresindeki 33 VY 440 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobildeki Fatma Çarpar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü M.Ç. ve yanındaki kişi, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Güncel Haberler

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