Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Türk (20) yönetimindeki 33 ASM 104 plakalı motosiklet ile M.Y. idaresindeki 01 YH 049 plakalı otomobil, Şehit Lütfi Can Polis Merkezi önünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel