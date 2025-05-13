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Mersin'de Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 50 Milyon Lira Değerinde Araç Ele Geçirildi

Mersin'de Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 50 Milyon Lira Değerinde Araç Ele Geçirildi
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Mersin'de gerçekleştirilen otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda 50 milyon lira değerinde araç yakalandı. 16 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şebeke, kaçak araçların şasi numaralarını değiştirerek haksız kazanç sağlıyordu.

MERSİN'de otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda, 'change' olduğu tespit edilen 50 milyon lira değerinde çok sayıda araç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kentte yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarıp, satarak haksız kazanç sağlayan şebeke tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 62 ekip, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 175 polisin katıldığı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait depolardaki aramada 'change' olduğu belirlenen 50 milyon lira değerinde 22 araç, 2 parçalanmış otomobil, 4 change araca ait motor bloğu, şasi numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait araç tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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