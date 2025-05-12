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Mersin'de Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama

Mersin'de Otomobil Hırsızlığı Operasyonu: 15 Tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, Mersin merkezli düzenlenen otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda 16 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araca el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, otomobil hırsızlarına yönelik 62 ekip, 175 personelin katılımıyla, dron ve özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını, ağır hasarlı araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarıp, bu araçları satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Biri yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 22 araca el konuldu.

Operasyonda, şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda 2 parçalanmış araç, 4 "change" araca ait motor bloğu, şasi numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait araç tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

"Oto hırsızlığı", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek", "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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