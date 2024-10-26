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Mersin'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.Ş. idaresindeki 01 AYJ 972 plakalı otomobil Heleke Mahallesi Tuzla mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü İ.Ş. ve otomobildeki S.Ş. bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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